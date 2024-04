Da Geolier a Russell Crowe, da Angelina Mango ad Annalisa: in Sicilia un’estate piena di ritmo

MUSICA

Concerti: Catania, Palermo e Messina si preparano ad ospitare gli eventi più attesi. Il “Gladiatore” di scena a Noto

Con l’arrivo della stagione estiva si annunciano le date e le tappe dei tour estivi dei più famosi volti della scena musicale italiana. Tra nomi già noti, nuove proposte e giganti del cantautorato italiano, l’estate in Sicilia si preannuncia ricca di eventi la cui scelta sarà sicuramente complicata, ma di cui qui di seguito avrete vi presentiamo i più attesi.

La stagione

La stagione musicale in Sicilia si apre con i Pinguini Tattici Nucleari, che faranno tappa a Messina (Pala Rescifina) il 28 e il 29 Maggio. La band bergamasca, detentrice del record di spettatori paganti per il concerto di una band italiana, sarà sicuramente di particolare interesse per chi apprezza il genere indie. Il solista milanese Coez tornerà insieme all’amico e collega Frah Quintale a Palermo (Cantieri Culturali alla Zisa) il 26 luglio.

Se invece si è amanti della musica trap allora sono imperdibili la tappa di Geolier il 15 giugno a Messina (Stadio Franco Scoglio) e il concerto di Salmo e Noyz a Catania (Villa Bellini) e a Palermo (Cantieri Culturali alla Zisa) rispettivamente il 12 e il 13 Luglio. Anche Gemitaiz farà tappa a Catania (Villa Bellini) il 6 agosto.

Forti dell’enorme successo riscontrato a Sanremo, Annalisa e Angelina Mango intendono cavalcare l’onda della popolarità con un tour estivo che farà tappa nella nostra regione il 26 luglio a Catania (Villa Bellini) e il 27 luglio a Palermo (Cantieri Culturali alla Zisa) nel caso della cantante ligure che, parlando di “Sinceramente”, commenta: “Eh no – afferma ridendo di cuore – quella canzone è davvero piena di ombre, con qualche luce, vestita per sembrare scintillante. Un po’ come sono io, se vogliamo”.

Angelina Mango, invece, sarà ospite al Piccolo Festival di Bagheria il 2 agosto, dove saranno presenti anche i BNKR44. “La noia”, canzone vincitrice dell’edizione di quest’anno del festival, viene descritta dall’artista in questo modo: «Ho provato a fare il diario, ma si trasformava in canzoni così ho abbandonato la formula “Caro diario” e sono passata direttamente alla frase dopo. Scrivere di sé stessi però non deve essere mai scontato. Per La noia, ad esempio, volevo trovare una chiave quasi cinica, perché di base lo sono. E infatti il testo parla del riuscire a esorcizzare le cose negative, il ballare con la corona di spine, e del raccontare con il sorriso i momenti difficili».

Tanti nomi

Anche altri grandi nomi della musica italiana verranno in Sicilia: Emma Marrone il 10 agosto sarà a Catania (Villa Bellini), Massimo Ranieri invece sarà a Catania (sempre alla Villa Bellini) il 25 agosto e a Palermo (Teatro di Verdura) il 26 agosto. Gigi D’Alessio invece farà tappa il 5 e il 6 luglio a Palermo (Velodromo Paolo Borsellino) e il 12 e 13 agosto a Catania (Villa Bellini). In occasione dei suoi 25 anni di carriera Gabry Ponte, Dj torinese ex membro degli Eiffel 65, sarà alla Villa Bellini di Catania ospite del Sotto il Vulcano Fest il 21 agosto. In questa esibizione l’artista ripercorrerà la sua carriera a suon di vecchie glorie del passato e nuove hit, accompagnate da scenografie ed effetti speciali mai visti da un Dj italiano.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024, dove è stato ospite nella terza serata, Russell Crowe si prepara a partire, insieme alla sua band The Gentlemen Barbers, in un tour che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia. Nell’Isola ci sarà un’unica data a Noto (7 agosto) nella Scalinata della Cattedrale.

Chiudono la stagione estiva Ligabue, che sarà presente a Palermo (Politeama Garibaldi) il 20 ottobre e a Catania (Teatro Metropolitan) il 21 ottobre, e Diodato, che terrà il suo concerto a Palermo (Teatro Golden) il 23 ottobre e a Catania (Teatro Metropolitan) il 24 ottobre.