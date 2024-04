Gianni Morandi bendato sui social: a Fausto Leali svela cosa ha avuto

Cantanti

Per il cantante una valanga di messaggi social per la sua pronta guarigione

Ha destato molta preoccupazione un post sui social di Gianni Morandi completamente bendato dalla parte dell’occhio destro. Lui ha postato scherzandoci sopra: “Ho fatto a pugni”. Forse qualcuno ci aveva anche creduto, ma ovviamente il cantante stava ironizzando su un piccolo intervento subìto. In molti, in assenza di una immediata spiegazione, avevano ipotizzato che si fosse trattato di un intervento all’occhio: una cataratta l’ipotesi più accreditata. Ma è stato lo stesso Morandi a svelare l’arcano rispondendo ad uno dei tanti messaggi di auguri che gli sono arrivati sui social. A Fausto Leali il cantante infatti ha spiegato che ha avuto un intervento al cristallino dell’occhio.

Gianni Morandi domani sera, 26 aprile, tornerà in prima serata su Rai 1 con “Evviva!” – in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un viaggio anche geografico, lungo le regioni italiane perché la Rai non è solo di chi l’ha fatta ma anche di chi l’ha seguita e amata.Il primo appuntamento è dedicato a Roma e al sabato sera degli italiani, che in termini televisivi significa una sola cosa: il Varietà. Dal “Musichiere” di Mario Riva (che univa ospiti, giochi e canzoni) a “Studio Uno”, da “Canzonissima” fino a “Fantastico”, senza dimenticare i nuovi format come “Carramba” (varietà che aveva per protagonista la gente comune), gli “One man show” (da Panariello a Fiorello), i talent.