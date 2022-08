A Finale di Pollina due concerti dedicati ai Pinky Floyd e ai Queen

L'onda lunga anomala, infinita, del tributo, una versione riveduta e corretta del karaoke, tutti pronti ad imitare, clonare. La felice stagione in corso ne è inflazionata, "Pink Floyd, Genesis, Lucio Dalla, Pino Daniele, Pooh", elencando i più cantati, band nate soltanto per l'esplicito desiderio di una performance all'altezza del riferimento ispirativo.

Pubblicità

A scrivere del vero, un'etichetta si è specializzata in concerti di replicanti in tempi non sospetti, "In the Spot Light" pilotata da Gaetano Vicari, ha raccontato le vicende di varie formazioni entrate nelle pagine della contemporaneità, riempendo teatri quando la tendenza non era dilagante.

Il 7 Agosto ritorna il suono degli "Inside Out" nell'affascinante scenario dell'Anfiteatro Parco Urbano a Finale di Pollina(Pa), dedicato ai Pink Floyd, mediante un'esecuzione sonora e tecnica di alto livello, il giorno seguente, 8 Agosto, stesso luogo e scenario per il concerto dei "Miracle Queen", chiave di lettura sul variopinto cosmo di Freddie Mercury&soci.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA