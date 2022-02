Achille Lauro a Taormina con il Tour "Achille Idol Superstar - Electric Orchestra"

Reduce dal successo di Sanremo Achille Lauro ha già programmato il tour che lo vedrà protagonista assieme alla Electric Orchestra, l’artista sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione della sua personalità istrionica. Si esibirà a TAORMINA, sul palco del suggestivo Teatro antico, il 14 luglio 2022.

Da venerdì 11 febbraio sarà disponibile Lauro - Achille Idol Superstar, nuova edizione dell’album Lauro, già disponibile in preorder.

7 nuove bonus track concludono l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, dell’artista più iconico e discusso degli ultimi anni. Tra queste, "Domenica", il brano che ha presentato al settantaduesimo Festival di Sanremo. Il processo creativo subìto da questi brani – tra le mura di uno studio costruito per l’occasione sull’isola che è stata casa dell’artista per più di cinque mesi – ha richiesto un lungo tempo di lavorazione, per poi andare a intrecciarsi in un unicum esemplare con le fila dell’album "Lauro". Un viaggio che probabilmente non è ancora giunto alla sua fase finale ma che dà un’identità chiara e precisa di quello che sarà il futuro dell’artista-innovatore del panorama musicale italiano.

Tra collaborazioni con importanti autori e compositori e brani più intimi scritti in momenti di piena solitudine, Lauro - Achille Idol Superstar si presenta come un ibrido: crossover tra diversi generi, stile unico e inconfondibile. Le nuove tracks cercano di aprire un varco che porta dritto alla musica internazionale, staccandosi dalle logiche di mercato con l’obiettivo di spingersi verso un mood autentico e originale.



