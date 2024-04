Bologna: Odgaard a parte, si rivede Soumaoro

agenzia

Zirkzee non sembra a rischio per la partita con l'Udinese

BOLOGNA, 25 APR – Il Bologna ha riabbracciato Adama Soumaoro: dopo quasi un anno di stop a causa della rottura del tendine rotuleo, il difensore francese ha ripreso ad allenarsi a parte. A parte si allena pure Odgaard, che non ha ancora recuperato dallo stiramento muscolare al retto della gamba destra. Stagione finita per Ferguson, che ha iniziato la rieducazione dopo l’intervento al ginocchio destro: tutti a disposizione di Thiago Motta gli altri rossoblù, compreso Zirkzee, che contro la Roma era stato sostituito a venti minuti dalla fine per un problema alla coscia destra che pare superato e non lo mette a rischio per domenica alle 15, quando il Bologna ospiterà l’Udinese per proseguire la corsa verso la Champions League.

