Calcio: Abete ‘serve una progettualità condivisa sui Dilettanti’

Il presidente LND: 'Fare sistema e comunità per il futuro'

ROMA, 18 APR – “Bisogna essere comunità e avere una progettualità condivisa. Serve però anche fare massa critica sul versante delle tematiche che maggiormente ci interessano, come la riforma dell’ordinamento sportivo, le problematiche dell’area sociale e della tutela della salute o le problematiche legate al rapporto con le altre componenti. Questa tre giorni ha l’obiettivo di ritrovare il mondo associativo dei dilettanti”. Così Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, alla presentazione dell’evento “Quarto Tempo – L’innovazione del calcio dilettantistico” che si è svolto presso la “Sala Zuccari” di Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato della Repubblica. “Vogliamo trasferire il messaggio che la LND è una dimensione del sistema paese e auspica sempre migliori rapporti e sinergie con le istituzioni – prosegue Abete -. La presenza del presidente Gravina è fondamentale, la federazione è un punto di riferimento del mondo dilettantistico. Questa è una grande opportunità per fare sistema e comunità per temi fondamentali per lo sviluppo del calcio dilettantistico”, conclude il numero uno dei Dilettanti.

