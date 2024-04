Calcio: Allegri ‘Szczesny sta bene, è a disposizione’

agenzia

Il tecnico verso Cagliari, 'Non ho tanti dubbi di formazione'

TORINO, 18 APR – “Szczesny sta bene, è a disposizione e oggi vedrò cosa fare in vista di Cagliari”: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia in conferenza stampa il recupero del portiere polacco, finito sotto i ferri dopo il derby di sabato scorso contro il Toro per ridurre la frattura alle ossa nasali. “Per il resto non ho grandi dubbi di formazione – aggiunge l’allenatore bianconero in conferenza stampa – e dopo l’ultimo allenamento farò le mie scelte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA