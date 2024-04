Calcio: anche Asd Sport in Vaticano a Partita del Cuore di Pavia

agenzia

Fondi per reparti pediatria delle Fondazioni San Matteo e Molino

ROMA, 18 APR – Sport, divertimento, inclusione e beneficenza. Tutto pronto per il triangolare di calcio “Partita del Cuore – Un gol per la pediatria” in programma sabato 20 aprile alle ore 18:00 presso lo Stadio Fortunati di Pavia. Un evento, organizzato con lo scopo di raccogliere fondi in favore del reparto pediatria della Fondazione San Matteo e della Fondazione Mondino, che intende promuovere attraverso il calcio i valori universali dello sport, su tutti solidarietà, integrazione e fair play. Al triangolare con le vecchie glorie della Serie A, Nazionale Fondazione San Matteo e Fondazione Moline parteciperà anche l’Asd Sport in Vaticano, la rappresentativa di calcio dei dipendenti vaticani da sempre in prima linea per iniziative di questo tipo.

