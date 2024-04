Calcio: De Rossi, ‘successo importantissimo, vale doppio’

agenzia

'Mai accaduto che si penalizzasse una italiana in Europa'

UDINE, 25 APR – “Questo è un successo importantissimo in chiave Champions e la mia esultanza significa proprio questo. Questi tre punti hanno un valore doppio anche perché sono arrivati dopo quella che noi crediamo essere stata un’ingiustizia sul calendario. Il karma, tuttavia, aveva in serbo per noi questo regalo succulento all’ultimo assalto”. Lo ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa commentando il successo in extremis nel recupero di Udine. “Era un nostro diritto chiedere di avere eguale tempo per preparare la partita con il Leverkusen, campione di Germania – ha aggiunto -. Questo non è avvenuto ed è credo la prima volta che si penalizza una squadra italiana in questo aspetto. Il risultato alla fine stasera ci ha premiato e ora testa alla sfida con il Napoli per preparare la quale abbiamo soltanto due giorni”.

