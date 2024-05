Catania ai play off, ma la serie B è davvero possibile o è un sogno irrealizzabile?

L'analisi

Tre allenatori si sono alternati al timone, le 17 sconfitte in campionato hanno creato scoramento ma Il successo in Coppa Italia hanno rimesso in corsa i rossazzurri

Per un anno agonistico intero a prevalere è stata la rabbia. Digerire 17 sconfitte, quasi metà delle partite di una balorda stagione regolare, è quasi impossibile. Ci si porta, consapevolmente, tutta la delusione del mondo, una sorta di contraltare rispetto ai puntuali trionfi raccolti ovunque nell’anno della rinascita del calcio cittadino e della vittoria in Serie D. Ci si attendeva, per programmazione, soldi spesi senza limite, spinta ed entusiasmo, un bis immediato. Poi la dura realtà della Serie C, gli errori commessi all’alba della stagione, tre allenatori che si sono succeduti al timone, i tredici cambi a gennaio che hanno trasformato il mercato di riparazione in mercato di rivoluzione, hanno creato un quadro a tinte molto fosche. Talmente fosche da far rischiare al Catania e alla città di Catania, gli spareggi per non retrocedere. Sarebbe stato un dramma sportivo con pochi precedenti. Invece questa squadra a volte dimessa, a volte isterica, a volte davvero imprevedibile, nelle gare “secche” riemerge.

Benzina Coppa Italia

A pensarci bene, se il percorso della Coppa Italia di C, fatto di gare secche o di doppie sfide sulla distanza dei 180 minuti, ha trasformato il Catania, allora c’è da credere che quando cominceranno i play off per la B, la mentalità delle sfide da “dentro o fuori” sarà nel Dna dei calciatori mentre tante avversarie dovranno organizzare questo rodaggio direttamente sul campo, durante i duelli determinanti.Discorsi che devono essere supportati dalla prova concreta, ovvero la partita. Grella, che ha risposto alle nostre domande, dice di guardare solo avanti. Da un canto fa benissimo. Cosa può fare un dirigente che ha ammesso i propri errori più volte, che cerca di rimediare a quel che si può? Dire, nel bel mezzo di una stagione che potrebbe assumere una piega diversa da quella creata dalle sconfitte, che quando “arbitro fischia ultima palla” manderà tutti a casa a calci nel sedere? Ora non può dirlo, ma state certi che nelle segrete stanze della sede un disegno all’insegna del mutamento è in atto.

Grella al centro del progetto