Conference: Olympiakos batte Fenerbahce, greci in semifinale

agenzia

Partita decisa ai rigori. Affronteranno i francesi del Lille

ROMA, 18 APR – L’Olympiakos batte il Fenerbahce 3-2 ai rigori e si qualifica per la semifinale di Conference League, dove incontrerà i francesi del Lille che hanno eliminato l’Aston Villa. Decisivo l’errore dal dischetto di Bonucci entrato all’ultimo minuto dei supplementari proprio per calciare i rigori. I tempi regolamentari erano terminati 1-0 in favore del Fenerbahce, grazie ad un gol di Kahveci all’11’. Nell’andata l’Olympiakos si era imposto per 1-0. I greci conquistano per la prima volta nella loro storia l’accesso ad una semifinale europea.

