Golf: c’è anche la siracusana Ginevra Coppa tra le stelle azzurre agli Internazionali d’Italia

Sport

Il talento aretuseo in gara da ieri al Circolo Golf Torino-La Mandria, dove arriva dopo essersi laureata lo scorso marzo vicecampionessa d'Italia

Il grande golf fa tappa in Piemonte con i Campionati Internazionali d’Italia scattati ieri e in programma fino a sabato sul percorso del Royal Park I Roveri per il torneo maschile (120 i concorrenti) e al Circolo Golf Torino-La Mandria per quello femminile con in campo 129 ragazze in rappresentanza di Svizzera, Turchia, Francia, Finlandia, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia, Irlanda, Danimarca, Austria, Polonia, Inghilterra, Slovacchia, Ungheria e l’Italia che schiera le migliori azzurre.

La siracusana Ginevra Coppa, 16 anni, in azione

Del gruppo “rosa” azzurro composto da Paris Appendino, Matilde Partele, Francesca Pompa, Matilde Andreozzi, Giulietta Bertero e Guia Vittoria Acutis, fa parte anche il talento siracusano Ginevra Coppa vicecampionessa d’Italia 2024 dietro a Francesca Fiorellini. Le azzurre trovano sulla loro strada avversarie quotate come le francesi Marie-Elodie Prats-Riguals e Sara Brentcheneff; svizzera Yana Beeli; l’irlandese Aideen Walsh; l’olandese Rosanne Boere e la tedesca Sophie Bingel.

Ginevra Coppa in azione con la maglia azzurra

Ginevra Coppa, 16 anni, in gara per il Circolo Golf Villa Condulmer di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, dopo aver vinto nel 2023 i tricolori a squadre ragazze e Under 14 e il tricolore ragazze match-play ed essere salita sul podio con l’Italia all’European Young Masters, all’European Team Championship e agli Internazionali d’Italia assoluti e U. 18, la possibilità di mettersi ancora in luce dopo l’argento ai tricolori Assoluti match-play.

Ginevra Coppa in azione

Ginevra Coppa con uno dei tanti trofei vinti nella sua giovane carriera internazionale

“Gli Internazionali d’Italia – ci dice Ginevra Coppa con a fianco papà Adolfo, in passato tra i migliori giocatori della pallamano italiana, scudettato con l’Ortigia Siracusa – rappresentano una tappa importante della stagione. Un buon test in vista del tricolore ragazze medal di maggio e dell’Annika Europe Invitational in programma a giugno”.

Ginevra Coppa durante una seduta di allenamento

“Una stagione 2024 – continua Ginevra Coppa, 14 volte nella “top ten” dei più importanti tornei internazionali – dove ho come obiettivi la conquista di un altro titolo tricolore, giocare la Junior Solheim Cup e partecipare agli Europei e Mondiali Under 18”.