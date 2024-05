Intervista esclusiva a Grella su La Sicilia: «I play off? Sono ottimista, Catania capace di tutto»

CALCIO

Il vicepresidente del club rossazzurro ha toccato diversi argomenti dopo la fine della stagione regolare

In una intervista rilasciata in esclusiva al nostro giornale (e che pubblichiamo nell’edizione cartacea del lunedì), il vice presidente del Catania Vincenzo Grella ha toccato diversi argomenti dopo la fine della stagione regolare e la qualificazione ai play off grazie al successo in Coppa Italia.

Grella ha parlato di una squadra “capace di tutto” nel bene e nel male: “Ma io sono ottimista, guardo avanti con fiducia”.

I 20 mila tifosi che hanno riempito lo stadio in occasione del match con il Benevento sono “la nostra forza” ha ribadito Grella. E ha aggiunto: “I giocatori hanno ricevuto il sostegno durante la gara, i fischi a fine partita li capisco e comprendo anche la motivazione, legata a un malcontento che è anche il nostro. Ci attendevamo di arrivare all’ultima gara non con il patema di una vittoria decisiva per evitare i play out.

La presenza è una risposta troppo importante per soffermarmi sui fischi”.