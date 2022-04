Calcio: Zambrotta, nuovo ambasciatore del Museo Fifa

ROMA, 26 APR - Gianluca Zambrotta, campione del Mondo con l'Italia nel 2006 in Germania, è il nuovo ambasciatore del Museo FIFA. "La prima volta che sono venuto al Museo FIFA, nel dicembre dello scorso anno, ho subito provato l'emozione del calcio, la stessa emozione provata da tutti coloro che lo visitano", ricorda l'ex giocatore. Insieme al resto degli ambasciatori del Museo FIFA, sarà per me un onore portare la magia del calcio in tutte le sue sfaccettature in tutto il mondo e rappresentare questo museo come merita". "È un grande onore per noi aggiungere Gianluca Zambrotta come ambasciatore del Museo FIFA - le parole di Marco Fazzone, direttore del museo - In campo si è distinto per la sua intelligenza tattica, il suo onore e la sua dedizione. Ma in più è una persona molto simpatica e interessante, a cui si aggiunge la sua passione per il calcio e per la cultura e la storia che lo circondano. Come campione del mondo, ma anche come essere umano, Gianluca Zambrotta rafforzerà il nostro team di ambassador. Non vediamo l'ora di lanciare insieme il primo progetto del Museo FIFA".

