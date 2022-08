Europei: staffetta 4 per 100 uomini fuori dalla finale

Una doccia fredda per l'Italia agli Europei di atletica. La staffetta 4 per 100 maschile capace senza Jacobs, Desalu e Tortu di guadagnarsi la finale correndo in 39"02 con il quartetto formato da Lorenzo Patta, Wanderson Polanco, il siracusano Matteo Melluzzo e Chituru Ali, è rimasta fuori dalla gara di domenica. Un’ora e mezza dopo la qualificazione è infatti arrivata la notizia che era stata accolta la protesta della Turchia (settima al traguardo in 39"50 nella batteria dell’Italia) per un danneggiamento ricevuto dalla Finlandia nel corso del primo cambio col risultato che la squadra turca ha corso di nuovo da sola alle 12,30 e ha chiuso in 38"98 e ha fatto fuori il quartetto azzurro.

