Moto Gp, la Yamaha sospende Maverick Viñales: «Ha tentato di danneggiare il motore»

Il team Yamaha ha deciso di sospendere Maverick Vinales, che quindi non correrà il Gp d’Austria in programma nel fine settimana. Secondo Yamaha - che ha diffuso un comunicato per rendere nota la sua decisione - il pilota spagnolo «avrebbe agito per danneggiare il motore della sua Yzr-M1 durante il Gp di Stiria».

La decisione di Yamaha segue un’"analisi approfondita della telemetria e dei dati negli ultimi giorni». La conclusione della casa di Iwata è che «le azioni di Vinales potrebbero aver potenzialmente causato danni significativi al motore della sua moto Yzr-M1, che potrebbero aver provocato seri rischi allo stesso pilota e potenzialmente messo in pericolo tutti gli altri piloti nella gara di MotoGp».

Vinales «non verrà sostituito al Gp d’Austria» e «le decisioni in merito alle gare future saranno prese dopo più dettagliate analisi della situazione e ulteriori discussioni tra Yamaha e il pilota».

