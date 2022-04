Mourinho, 'totale fiducia nel ritorno, mi sento favorito'

ROMA, 07 APR - "I due gol sono uno su palla inattiva e l'altro assolutamente ridicolo. La cosa che mi preoccupa di più è l'infortunio di Mancini: è preoccupante, perché dovuto a un campo di plastica". Così Jose Mourinho, intervistato da Sky Sport al termine di Bodo Glimt-Roma. "Il secondo tempo - aggiunge riferendosi alla gara di ritorno - lo giocheremo con la nostra gente e mi sento favorito per conquistare le semifinali. C'è totale fiducia nei giocatori, nello stadio e nell'appoggio della nostra gente. Giocheremo contro una squadra difficile, ma sono sicuro che avremo un buon arbitro e un buon assistente. A Roma nella partita dei gironi ci sono stati negati due rigori, oggi ci sono stati un paio di fuorigioco dubbi". Poi una battuta su Pellegrini: "deve fare di più". Poi, anche dai microfoni di Dazn. 'Mou' ribadisce la propria fiducia relativamente al match di ritorno, e nonostante la battuta d'arresto di oggi. "Non è sconfitta, perdiamo 2-1 e abbiamo il secondo tempo per giocare - dice -. Sconfitta è quando giochi nel girone o in un campionato dove perdi punti. Abbiamo un secondo tempo da giocare con i nostri tifosi dalla nostra. Non abbiamo mai vinto contro di loro nelle tre partite precedenti, ma l'unica che conta è la prossima. La vinciamo e saremo in semifinale. Di nuovo sul campo sintetico. "Che è un altro sport lo sappiamo, rende la situazione molto vulnerabile per gli infortuni e mi sembra che quello subito da Mancini sia importante. Ringraziamo per questo chi permette di giocare su questi campi" Ma al ritorno ci sarà Zaniolo? E' recuperato? "Non ho idea".

