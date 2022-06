Nuoto: Barelli,Mondiale record e' orgoglio per sport azzurro

ROMA, 26 GIU - "Le medaglie di nuoto e sincronizzato, l'impegno dei ragazzi e degli staff sono motivo d'orgoglio per lo sport italiano e per l'intero movimento acquatico, che vive attraverso i successi degli azzurri il riconoscimento agli sforzi profusi soprattutto negli ultimi due anni. Questi ragazzi sono l'immagine di una gioventù che non si arrende e vuole vincere nello sport come nella vita": e' il bilancio di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, dopo la conclusione delle gare di nuoto in vasca e sincro ai Mondiali di Budapest, un'edizione da record per gli azzurri. "I risultati finora ottenuti ai mondiali misurano la consapevolezza del movimento, rappresentato al vertice da campioni che ormai hanno consolidato valenza e ruolo", aggiunge Barelli, che da capogruppo di Forza Italia alla Camera si è battuto per forme di sostegno diretto e indiretto alle societa' in emertenza dopo la pandemia. "Purtroppo le istituzioni sono state a lungo insensibili ai problemi che vivono le società e i gestori delle piscine che garantiscono, oltre alla formazione dei campioni, l'insegnamento del nuoto che salva la vita propria e degli altri, l'attività motoria di base, il benessere dei cittadini. E' un'emergenza senza fine che ha bisogno di ulteriori aiuti concreti".

