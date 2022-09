NEW YORK, 31 AGO - Serena Williams si è qualificata per il terzo round degli US Open, che potrebbero rappresentare l'ultimo torneo della sua fenomenale carriera, battendo la numero 2 del mondo, l'estone Anett Kontaveit, 7-6 (7/4), 2-6, 6 -2. Nel prossimo round, la 40enne americana con 23 titoli di Grande Slam, che ora è al 605/o posto nella WTA, affronterà l'australiana Ajla Tomljanovic (46°).

