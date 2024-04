Playoff Nba: Miami vince a Boston e pareggia la serie 1-1

agenzia

Oklahoma travolge New Orleans e si porta sul 2-0

ROMA, 25 APR – Tutto in equilibrio dopo gara-2 nella sfida playoff tra Miami e Boston mentre Oklahoma City si è portata sul 2-0 contro New Orleans. Nelle partite della notte, gli Heat hanno battuto i Celtics 111-101 grazie soprattutto alla grande precisione nel tiro dalla distanza, 23 centri su 43 tentativi, e al lavoro di squadra, con cinque giocatori in doppia cifra. Boston, che aveva vinto largamente la prima partita, ha provato a restare a galla grazie a Jaylen Brown (33 punti) e Jayson Tatum (28), ma è stata una fatica inutile e sabato la serie continuerà sul campo della finalista dello scorso anno. E’ stata una partita senza storia quella in Oklahoma, dove la vincente della regular season a Ovest ha travolto 124-92 i Pelicans, molto nmeno combattivi rispetto a gara-1, che avevano peso di soli due punti. Shai Gilgeous-Alexander è stato il miglior marcatore con 33 punti. Chet Holmgren ne ha aggiunti 26 e Jalen Williams 21.

