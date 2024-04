Spalletti visita scuola di Certaldo, donati 6 computer

agenzia

Comune: 'conferma attaccamento alla sua comunità d'origine'

CERTALDO, 04 APR – Visita del Ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti all’Istituto comprensivo Giovanni Boccaccio di Certaldo, suo paese di nascita, a cui ha donato sei computer portatili. Lo rende noto il Comune spiegando che la generosa iniziativa è partita direttamente dal Ct della nazionale, che ha voluto personalmente contattare la scuola per proporre questo gesto di solidarietà. Questo atto, osserva il Comune in una nota, non fa che confermare l’attaccamento di Spalletti alla sua comunità d’origine, un legame che va oltre i confini dello sport e che ha sempre ricevuto rispetto e gratitudine da parte dei certaldesi. Lo scorso luglio infatti, dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, squadra che all’epoca allenava, la città ha festeggiato il suo illustre concittadino tributandogli una serata speciale, che celebrava il successo sportivo di Spalletti, ma anche quello di altri due stimati allenatori di calcio certaldesi: Paolo Indiani e Alberto Ramerini. L’arrivo di Spalletti alla scuola secondaria di primo grado ‘Giovanni Boccaccio’ è stato salutato con entusiasmo dal sindaco Giacomo Cucini, dall’assessore all’istruzione Benedetta Bagni e dalla dirigente dell’istituto comprensivo Linda Di Ielsi. “Mi ha fatto estremamente piacere averlo qui in visita – ha commentato la preside -, soprattutto perché si è dimostrato estremamente attento e affettuoso verso gli studenti. Ha risposto alle loro domande con calore e ha condiviso preziosi consigli per la loro crescita personale”. Per il sindaco Cucini “l’impegno sociale e il sostegno attivo alla crescita delle giovani generazioni dimostrati da Luciano Spalletti incarnano l’importanza dello sport come veicolo di valori positivi nella società. La sua iniziativa non solo fornisce un supporto concreto alle attività scolastiche, ma anche un’ispirazione per tutti coloro che credono nell’importanza dell’aiuto reciproco e della solidarietà comunitaria”.

