Torino: Ricci è squalificato, Juric punta su Ilic

Col Frosinone mancherà anche il tecnico, fermato per un turno

TORINO, 18 APR – Ivan Ilic si scalda al Filadelfia, il centrocampista del Toro può tornare titolare dopo un mese e mezzo di attesa: è il candidato principale a sostituire lo squalificato Ricci per la sfida di domenica pomeriggio all’Olimpico Grande Torino contro il Frosinone. Anche Juric sarà in tribuna dopo il rosso ricevuto nel finale del derby contro la Juventus, così la squadra sarà guidata dal vice Paro. In infermeria sono rimasti i lungodegenti Schuurs, Djidji e Gineitis, oltre a Pellegri che non recupera, mentre per Bellanova è rientrato l’allarme post-stracittadina e sarà regolarmente in campo. Al Grande Torino ci sarà un’altra bella cornice di pubblico: sono attesi oltre ventimila spettatori, il popolo granata vuole provare a spingere i ragazzi di Juric in una missione per l’Europa che è complicata, ma non ancora impossibile.

