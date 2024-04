25 aprile: Sisto, ‘tutti pensino a bene italiani secondo Costituzione’

agenzia

Roma, 25 apr. “Il senso più profondo del 25 Aprile è l’antitesi alla violenza. Oggi siamo chiamati a celebrare la Liberazione dall’oppressione del nazifascismo e a riaffermare valori fondamentali incastonati nella Costituzione, come la libertà, la democrazia, i diritti. È una ricorrenza che deve, per questo, necessariamente unire, mai dividere. Ecco perché servirebbe un’assunzione collettiva di responsabilità per evitare le polemiche sterili. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, quella che vuole il bene dell’Italia e degli italiani, secondo Costituzione”. Così il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA