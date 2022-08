Borsa: Milano positiva (+0,4%), sprint Nexi e Banco Bpm

MILANO, 12 AGO - Appare positiva Piazza Affari dopo un avvio in lieve rialzo.Risale lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 206,4 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,8 punti al 3,079%. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,44% a 22.959 punti, sostenuto da Nexi (+5,79%), congelata anche al rialzo, e Banco Bpm (+1,85%), sulla scia della quota del 5,12% di JpMorgan tramite strumenti finanziari derivati. La tenuta del greggio (Wti +0,01% a 94,34 dollari) sostiene Tenaris (+1,25%), Eni (+0,76%) e Saras (+1,7%). Bene Stellantis (+1,39%), Pirelli (+1,12%) e Unicredit (+1,13%), più caute invece Medobanca (+0,23%) e Intesa (+0,35%), mentre appare invariata Bper. Prese di beneficio per Amplifon (-1,09%), Diasorin (-0,96%) e Inwit (-0,64%) dopo il balzo segnato da tutt'e tre nella vigilia. Cedono Prysmian (-0,48%), Stm (-0,51%), Italgas (-0,46%), Campari (-0,44%), Terna (-0,41%) e Snam (-0,24%).

