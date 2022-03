Sicilia in pole position per la richiesta di case-vacanza: Bookiply apre a Catania

Il gruppo Holidu, una delle aziende travel-tech in più rapida crescita a livello mondiale e specializzata nel mercato delle case vacanza (www.holidu.it), ha aperto a Catania un nuovo ufficio della controllata Bookiply in Italia (www.bookiply.it). Secondo quanto afferma il gruppo, «le ricerche per la Sicilia sono più che raddoppiate a febbraio 2022 rispetto a gennaio 2021. La Sicilia si classifica come seconda destinazione di viaggio italiana più popolare per l’estate 2022 e si registra un boom di prenotazioni per l’estate 2022 perché quasi la metà di tutte le case vacanza in Sicilia sono state già prenotate».

«La richiesta media - continua Holidu - è quasi raddoppiata per le case vacanze in Sicilia: il volume delle prenotazioni ha mostrato una crescita del 57% dal 2019 al 2021 nonostante la pandemia e l’aumento medio dei prezzi (+31.90% nel 2022 rispetto al 2019)». Fondata nel 2016 a Monaco, Bookiply fornisce software e servizi per i proprietari di case vacanza e serve già più di 10.000 clienti in Europa. Bookiply supporta i proprietari nella gestione delle loro proprietà, attraverso la promozione su tutti i principali portali di prenotazione, la sincronizzazione dei calendari e la gestione centralizzata dei pagamenti. Per ottimizzare la visibilità online, i proprietari di case vacanza beneficiano di un servizio fotografico gratuito, che si è dimostrato in grado di far aumentare il numero di prenotazioni fino al 500%. Il servizio clienti di Bookiply supporta, inoltre, i proprietari delle case nella gestione delle comunicazioni con gli ospiti per quanto riguarda le prenotazioni, le riprenotazioni e le cancellazioni.

