Dagli studi de “L’aria che tira” su La7 le parole di Angelo Bonelli riguardo ad un’ipotetica candidatura con Avs dell’attivista Ilaria Salis, pronunciate prima della ufficializzazione della corsa dell’attivista al prossimo appuntamento elettorale. Salis è attualmente detenuta in carcere a Budapest in Ungheria per aver aggredito un gruppo di neonazisti.

