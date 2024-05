Florida: il lottatore MMA contro un alligatore in mezzo alla strada

Video dalla rete

Mike Dragich, 34 anni, noto come «Blue Collar Brawler», si trovava a una partita di hockey con la famiglia quando ha ricevuto una chiamata dal dipartimento dello sceriffo: un alligatore stava girovagando per le strade del quartiere a Jacksonville, in Florida, Usa. Dragich, lottatore MMA che ha una licenza per la cattura degli alligatori ed è anche un veterano militare, non aveva con sé l’attrezzatura, ma ha risposto comunque alla chiamata, recandosi sul posto per catturare (a mani e piedi nudi) il grosso rettile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA