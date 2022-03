Energia, Draghi: "5,2 milioni di famiglie pagheranno come in estate"

"Voglio sottolineare alcuni dei principali provvedimenti: fino a fine aprile il prezzo alle pompe di benzina e gasolio sara' ridotto di 25 centesimi al litro. Aumentiamo da 4 a 5,2 milioni il numero delle famiglie protette dagli aumenti delle bollette, che pagheranno l'energia come estate scorsa. Abbiamo portato il tetto Isee da 8mila a 12mila euro, includendo 1,2 milioni di famiglie in piu' rispetto al provvedimento precedente". Cosi' il premier Mario Draghi in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

