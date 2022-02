Il blocco degli autotrasportatori al casello di San Gregorio, intervista: «Ecco le ragioni della protesta»

Un sit-in di autotrasportatori contro l'aumento del costo del carburante è in corso davanti il casello di San Gregorio, lo svincolo per entrare e uscire a Catania dell’A18, l’autostrada che collega il capoluogo etneo e Messina. Lunghe code si registrano sia in entrata e sia in uscita dall'A18. La protesta è promossa dall’Aias, ma, al momento, non è riconosciuta dalle sigle nazionali e regionali dei rappresentanti di categoria, anche se hanno aderito in ordine sparso diverse associazioni. Ecco uno dei manifestanti, Carmelo Lampuri dell'associazione Forza d'urto che illustra le ragioni della protesta che sta già causando diversi disagi.

