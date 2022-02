Mafia, il video del maxi blitz contro il clan dei barcellonesi: 81 arresti

Sono 81 gli arresti eseguiti all’alba di oggi dai Carabinieri di Messina nell’ambito dell’operazione che ha smantellato la cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto. Notificati anche cinque obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Da quanto emerge dall’inchiesta coordinata dal Procuratore di Messina, Maurizio de Lucia, diversi imprenditori erano costretti a pagare il pizzo alla cosca barcellonese. Non solo. Emerso anche un giro di traffico di droga. Il clan mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) imponeva anche alle discoteche del litorale messinese, con le minacce e le intimidazioni, i servizi di sicurezza. E interveniva anche per condizionare i titolari dei locali nella gestione delle loro attività. Sono ancora in corso perquisizioni su tutto il territorio messinese.

