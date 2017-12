Giarre, appiccato incendio a centro sociale comunale

Giarre (Catania) - Sarebbe di origine dolosa l’incendio che ieri sera attorno alle 21 ha pesantemente danneggiato i locali del centro sociale di via Alfieri, al piano terra degli alloggi popolari ricostruiti con i fondi del contratto di quartiere, nel quadro della riqualificazione urbana della zona Carmine. Fino a tarda sera hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto nelle complesse operazioni di spegnimento.



La struttura danneggiata dal rogo (incenerite le infrastrutture in policarbonato) attende da tre anni di essere aperta al pubblico e a causa delle lungaggini burocratiche e in assenza di un bando pubblico gestionale. Il centro sociale nel frattempo, in assenza di vigilanza, è stato depredato e trasformato in dimora di persone indigenti, senza mai essere consegnato alla collettività. L’incendio di ieri, sul quale indagano adesso i carabinieri, certamente rende ancora più nebuloso il futuro del centro sociale comunale.