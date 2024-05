Scalza e in pigiama lungo i binari della Metro da piazza Galatea a San Nullo: soccorsa

Catania

L'episodio ha bloccato le corse della Fce. La giovane, trovata in stato confusionale, è stata trasportata in ospedale

Una ragazza ha percorso i binari della metropolitana scalza e in pigiama da piazza Galatea alla stazione San Nullo di Catania. Qui è stata fermata dai poliziotti delle Volanti che l’hanno bloccata e poi hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118. La giovane, in forte stato confusionale e ancora da identificare, è stata portata all’ospedale San Marco dove la stanno visitando. L’episodio è avvenuto stamattina intorno alle 7 e ha causato l’interruzione del servizio della metro per più di un’ora. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine alcuni passeggeri della subway etnea.