Franchising cresce, fatturato 24 mld

ROMA, 24 GEN - Una formula di successo, in Italia e all'estero: è il franchising che, secondo i numeri dell'Osservatorio Federfranchising Confesercenti, continua a crescere, con i negozi in affiliazione commerciale che nel 2017 hanno generato un fatturato complessivo di 24,2 miliardi, con un incremento dello 0,9% rispetto al 2016. Un risultato raggiunto anche grazie alla continua espansione della rete, evidenzia il report, diffuso in occasione dell'Assemblea annuale 2018: i franchisor attivi nel nostro paese sono stati 977 (+2,7% sullo scorso anno), mentre il numero di imprese franchisee affiliate ha raggiunto quota 51.260 (+1%). In crescita nel 2017 è anche la presenza dei franchisor italiani all'estero: le insegne che hanno almeno un punto vendita fuori confine sono ormai 200, in aumento dell'8,7% rispetto al 2012. "Come dimostra puntualmente, il franchising è il settore di commercio e servizi che ha le maggiori chance di crescita", spiega la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise.