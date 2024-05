Aeroporto Catania: ritardi e disagi per il forte vento

Trasporti

La comunicazione da parte dello stesso scalo etneo

Previsti disagi per i passeggeri dell’aeroporto di Catania. Il forte vento sta infatti creando problemi a decolli e atterraggi e pertanto, come lo stesso scalo etneo comunica anche sui social, alcuni voli, in arrivo e in partenza, potrebbero subire ritardi. L’aeroporto invita i viaggiatori a contattare la compagnia aerea per la conferma del volo.

