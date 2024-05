Catania, reagisce ad un tentativo di rapina: commerciante ferito a coltellate

il caso

In via Caronda. Indagini dei carabinieri

Il titolare di una pescheria è rimasto ferito nel tentativo di reagire ad una rapina. E’ accaduto nel primissimo pomeriggio in via Caronda a Catania. Secondo una prima ricostruzione – eseguita dai carabinieri – un balordo si è presentato davanti la pescheria che stava per chiudere armato di un coltello e intimimando al titolare di consegnare l’incasso della giornata.

Il commerciante, un catanese di 53enne, ha però cercato di reagire tentando di disarmare il bandito ma nella colluttazione è rimasto ferito alle spalle e alle braccia. Subito soccorso è stato trasferito in ambulanza al Cannizzaro. Le sue condizioni non sono comunque gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini ed hanno anche visionato le immagini della videosorveglianza per dare un nome e un volto al balordo in fuga.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA