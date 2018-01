La compagnia di Vucciria Teatro mette in scena a Catania "Immacolata Concenzione"

Catania - Per la rassegna "Altrescene", sabato 13 gennaio alle ore 21 e domenica 14 gennaio alle ore 18 e alle ore 21, arriva sul palco di Zo Centro Culture Contemporanee di Catania lo spettacolo "Immacolata Concezione” della compagnia Vucciria Teatro. Con “Immacolata Concezione” Vuccirìa Teatro – una delle compagnie più innovative del panorama nazionale, già vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti nonché apprezzatissima anche all'estero – è stata tra i vincitori de I Teatri del Sacro 2017.

In attesa dello spettacolo, mercoledì 10 gennaio, alle ore 19 al Centro Zo, per il ciclo di incontri “Nuova Drammaturgia” gli artisti di Vucciria Teatro incontreranno il pubblico per raccontare il percorso creativo che ha portato alla messa in scena di "Immacolata Concezione".

Lo spettacolo

Sicilia, 1940. Concetta, ragazza silenziosa e innocente, viene barattata dal padre caduto in disgrazia con una capra gravida e affidata a Donna Anna, tenutaria del bordello del paese. Lei, estranea ai piaceri della carne e a qualunque “adulta” concezione della vita, non oppone nessuna resistenza. Del resto nessuno le ha mai spiegato cosa voglia dire fare l’amore, nonostante quella parola le piaccia già. Ben presto la fama della “nuova arrivata” raggiunge tutto il paese: ma nessuno sa di preciso quali piaceri regali agli uomini per farli impazzire così tanto. Lo spettacolo racconta quale terremoto possa generare l’incontro tra spiritualità e carnalità sul piano della collettività in un microcosmo siciliano fatto di omertà violenza e presunzione, ma anche di quell’autenticità tipica della carnalità isolana e non a caso è ambientato negli anni ’40, spartiacque essenziale nella storia dell’umanità.