One Day Music, la Plaia di Catania “invasa” da giovani, dj e cantanti

Musica

In migliaia si sono riversati all'Afrobar per partecipare all'evento

Tutti al mare, ma non per fare il bagno. O forse qualcuno preso dal furore dell’evento magari alla fine lo farà. Il festival One Day Music anche per questa edizione 2024 ha portato all’Afrobar, alla Plaia di Catania, migliaia di giovani che stanno ballando e ascoltando la musica di cantanti, come Clara, e di molti dj beniamini del pubblico più giovane.

La pioggia ha risparmiato l’evento catanese a differenza di quanto accaduto al Circo di Massimo di Mare dove il Concertone del Primo Maggio ha registrato anche problemi tecnici, soprattutto all’inizio, proprio a causa del maltempo.