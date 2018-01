Segre, un fulmine, sono solo un araldo

TEL AVIV, 19 GEN - "Non posso darmi altra importanza che quella di essere un araldo, una persona che racconta ciò di cui è stata testimone...". Lo ha detto all'ANSA Liliana Segre, 88 anni, nominata dal presidente Sergio Mattarella senatrice a vita. "E' stato - ha raccontato in un colloquio telefonico - un fulmine a ciel sereno. Mi sento una donna qualunque, una nonna, e non ho mai pensato a tutto questo. Sapere di essere tra i senatori a vita è un onore e una grande responsabilità".