Il leader del M5S ospite su La7 a l’Aria che tira sbaglia un congiuntivo: «La prego, non indulgi in queste letture fuorivianti». E dallo studio la giornalista: «Ok, non indulgo». E sul web è scattata l’ironia con il paragone alla celebre partita di tennis tra Fantozzi e il ragionier Filini: «Batti lei?»

