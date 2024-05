Video dalla rete

È quello realizzato da Prince Owusu, calciatore del Toronto, squadra del campionato americano. Durante la partita contro il New England, l’attaccante ha segnato con un colpo di tacco al volo. Dopo aver raccolto un colpo di testa di un compagno, Owusu si è esibito in un’acrobazia che è valsa l’uno a zero finale per il Toronto.

