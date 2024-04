Parigi, crollate le storiche pale del Moulin Rouge (video)

il caso

Le pale del Moulin Rouge si sono staccate la notte scorsa dal celebre monumento parigino e sono cadute in strada: lo hanno riferito i vigili del fuoco della capitale all’agenzia di stampa Afp. Non si registrano feriti, hanno affermato i vigili del fuoco, aggiungendo che non vi è più alcun rischio di crollo.

L’emittente francese Bfm Tv pubblica sul suo sito un video in cui si vede il ‘mulinò rosso del cabaret senza le pale e una foto delle quattro pale sulla strada, alcune piegate a causa della caduta.L’incidente è avvenuto tra le 2:00 e le 3:00 nella notte tra mercoledì e giovedì, precisa l’emittente, sottolineando che anche la facciata dell’edificio è stata danneggiata. La caduta delle pale ha provocato il distacco di tre delle grandi lettere al neon che formano il nome del celebre cabaret posto sul tetto dell’edificio. Sono finite a terra, infatti, anche le lettere ‘M’, ‘O’ e ‘U’, vale a dire le prime tre della parola ‘Moulin’.Le pale, prosegue l’emittente, sono rimaste in strada – coperte da un telone verde – fino alle 8:00, quando sono state rimosse dalle autorità. Oltre ai vigili del fuoco di Parigi, sono intervenuti sul posto anche la Polizia nazionale e un team della Polizia municipale e del Dipartimento di prevenzione, ha riferito Kévin Havet, vice responsabile della sicurezza del municipio del 18mo arrondissement della capitale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA