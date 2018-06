Raggiunto in auto da colpo di pistola: 28enne ferito a Palermo

PALERMO - Un palermitano di 28 anni è stato medicato all’ospedale Villa Sofia con una lieve ferita d’arma da fuoco alla testa. Il giovane, insieme alla persona che l’ha accompagnato al pronto soccorso, ha raccontato ai poliziotti d’essere stato raggiunto da un colpo di pistola mentre era a bordo, con la persona che l’ha accompagnato in ospedale, su una Toyota, nei pressi di un locale in via Marchese di Villabianca.



I medici hanno riscontrato «un’abrasione al cuoio capelluto ritenuta compatibile con un proiettile». Indagano gli agenti della squadra mobile. Nell’auto è stato trovato un foro d’ingresso di un proiettile. Gli agenti delle volanti hanno visto l’auto che sfrecciava in piazza Don Bosco e l’hanno seguita fino all’area di emergenza. Qui il guidatore ha dato le prime spiegazioni di una vicenda tutta da chiarire.