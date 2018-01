Ferretti, homewear versione demi couture

ROMA, 23 GEN - Alberta Ferretti ha presentato oggi a Parigi, su appuntamento nella sua sede di Rue du Faubourg Saint-Honoré, la nuova collezione limited edition della demi couture che la stilista propone dal 2011. Diciotto le immagini scattate nella cornice del suo storico palazzo milanese di Via Donizetti, raccontano l'eleganza sofisticata dei nuovi abiti da cocktail e da sera in un'atmosfera senza tempo che rievoca un giardino abbandonato, dal sapore decadente e aristocratico. Così gli abiti riproducono le sembianze di lunghi maglioni ricamati a mano con fiori liberty. Il classico pigiama è completamente ricamato: la giacca ha una vestibilità over per un effetto più rilassato e il copri-spalla di marabù diventa un pezzo da indossare con un abito da sogno, ma anche di giorno con un paio di jeans. Per la sera, abiti preziosi, impalpabili e senza tempo come l'abito di chiffon con corpino di tulle ricamato con ramage di fiori si alternano ad abiti più strutturati, con volumi leggeri, sbuffi a sorpresa di plissé e tulle.