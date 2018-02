Per Tod's pelle materiale cult

MILANO, 23 FEB - L'italian attitude di Tod's celebra l'ottimismo italiano e una donna globe-trotter e cosmopolita. Una donna che - perché no - porta con sé nei viaggi anche il suo cucciolo di cane. Così Gigi Hadid apre il defilé con in braccio un cucciolo di bulldog, e a seguire altre modelle avranno un piccolo cane tra le braccia. La pelle è il materiale di culto, intrecciata, lavorata, ricamata. E' una pelle uscita da un laboratorio di ricerca, poiché tutta la collezione invernale è fatta di capi realizzati con grande artigianalità: croste cerate e vernici asportate, cuciture saddlery e imbottiture extra light. Diverse le novità negli accessori: nasce la Thea Bag. Tod's rielabora l'eleganza del secchiello in pelle, che trasforma nella nuova borsa cross body. Invece la T Shopping è a doppio uso, a mano o sulla spalla, è chiusa da una sofisticata Doppia T. C'è anche il set di marsupi rivisitati in tutte le misure.