Marina Militare Sportswear apre e-store

ROMA, 26 APR - Marina Militare Sportswear - marchio prodotto e distribuito dalla toscana Iccab Srl grazie a un esclusivo accordo di licenza con la Marina Militare - annuncia nuove aperture in Italia di moderni virtual store. Dopo il primo, aperto lo scorso novembre all'interno dell'Aeroporto di Torino Caselle, il prossimo e-store vedrà la sua apertura sabato 28 aprile all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino e sarà il primo negozio del marchio toscano nella capitale. Situato nell'area commerciale T1 Airside, il nuovo e-store sarà come un laboratorio "Try and Buy", dove comprare come in un negozio tradizionale con tutti i benefici e le comodità del digitale. Grazie all'uso della tecnologia, come ad esempio l'impiego del Magic Mirror, nuovo camerino virtuale, il cliente potrà provare i capi e confrontare tra loro i vari outfit senza togliere i propri abiti ma lavorando sulle immagini 3d. L'area espositiva del negozio si trasforma in una vetrina virtuale interattiva con monitor e pareti a led.