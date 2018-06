Ciak con Aniston e Sandler per Netflix

ROMA, 25 GIU - Iniziano questa settimana le riprese di Murder Mystery, il nuovo film originale Netflix che riunisce Adam Sandler e Jennifer Aniston. Le riprese si terranno a Montreal, saranno molte anche le location in tutta Europa. Il film sarà disponibile su colosso streaming nel 2019. Un poliziotto di New York (Sandler) decide finalmente di portare sua moglie (Aniston) a fare un viaggio alla scoperta dell'Europa. Sul volo di andata la coppia conosce un uomo misterioso (Luke Evans), che fa in modo che vengano invitati ad un'intima riunione di famiglia sul lussuoso yatch dell'attempato miliardario Malcolm Quince. Quest'ultimo viene assassinato e i due diventano i principali sospettati in un originale thriller dei giorni nostri. Dietro la macchina da presa Kyle Newacheck (Game Over, Workaholics). Un film scritto da James Vanderbilt (The Amazing Spiderman, Zodiac). Una produzione: Happy Madison, Endgame Entertainment, Vinson Films. Produttori: Sandler, Allen Covert, Tripp Vinson, James D. Stern e Vanderbilt