A Milano mostra Bonalumi dedicata Lovati

MILANO, 16 LUG - "Si può esistere senza arte, ma non si può vivere senza arte": con un aforisma di Oscar Wilde il direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina ha scelto di ricordare Luca Lovati, il restauratore e assistente storico del pittore Agostino Bonalumi, morto una settimana fa, allestendo la mostra del maestro, tra i protagonisti dell'arte astratta del Novecento, che resterà aperta fino al 30 settembre. A lui è dedicata l'esposizione, come ricorda una targa all'inizio del percorso: "Non solo un freddo riconoscimento ma un omaggio alla sua memoria" ha sottolineato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. L'antologica include 120 opere, custodite in 11 sale, illuminate dalla luce naturale che filtra dalle finestre di Palazzo Reale in un percorso espositivo che va in ordine cronologico, ma che si apre con uno splendido colpo d'occhio sull'attività dell'artista scomparso nel 2013, con l'opera di pittura-ambiente 'Blu abitabile' del 1967, una delle tre grandi installazioni presentate.