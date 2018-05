Domenicali: ottimisti, Dovizioso veloce

BOLOGNA, 24 MAG - "Veniamo da due gare difficili, che ci hanno portato indietro nella classifica, però siamo ottimisti per il campionato perché sia a Jerez che a Le Mans 'Dovi' è stato straordinariamente veloce. Tutti i piloti Ducati lo sono stati. Il campionato sta parlando di un Marquez in straordinaria forma e di una Ducati e un Dovizioso molto veloci". Lo ha detto Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, a margine dell'inaugurazione a Bologna del secondo 'Scrambler Ducati Food Factory'. Al taglio del nastro ha partecipato anche Andrea Dovizioso: impossibile avvicinare il pilota forlivese, per via di un'esclusiva con due testate televisive. "Siamo stai un po' sfortunati negli ultimi appuntamenti - ha proseguito Domenicali - quindi continueremo a picchiare duro e a crederci. Quest'anno ci divertiremo". Domenica si corre al Mugello. "Già l'anno scorso l'abbiamo portato a casa, la Honda è migliorata molto, diversi piloti possono vincere, e noi siamo in partita. Andiamo in Toscana combattivi".