Napoli, Sarri, all'andata noi cialtroni

NAPOLI, 21 FEB - "All'andata abbiamo fatto una partita da cialtroni, il 70% di responsabilità è mia, il resto di staff, società e giocatori. Domani ci vuole la voglia di prendersi una rivincita". Lo ha detto il tecnico del Napoli Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia in Germania. "Tutto l'ambiente - ha detto Sarri - ha sbagliato approccio alla partita. Domani ci vorrà però anche qualche episodio che ci consenta di riaprire la qualificazione". Sarri ha sottolineato che "ai tifosi interessa il campionato, ora, e noi faremo di tutto per farli contenti ma questo non deve inficiare la mentalità della squadra. Dobbiamo noi trascinare i tifosi con le prestazioni, ma chi vive a Napoli sa bene che ai tifosi interessa una cosa sola".