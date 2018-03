Alisson, la Roma merita un titolo

ROMA, 24 MAR - "Sarei felicissimo di fare come Falcao, io voglio tanto vincere uno scudetto, un titolo con questa squadra che lo merita davvero". Così Alisson, portiere della Roma e capitano del Brasile nel successo di ieri per 3-0 della nazionale verdeoro sulla Russia. Il n.1 della Selecao, a Roma Tv, confessa che il trasferimento in Italia "è stata la decisione più difficile della mia vita dopo il matrimonio". "È cambiato tutto, però ho avuto la fortuna di scegliere una squadra che mi ha accolto benissimo e questo ha reso la cosa più facile" aggiunge Alisson, evidenziando che il primo anno in giallorosso non è stato semplice a causa dello scarso utilizzo: "Ero abituato a giocare sempre, e la cosa più brutta per un calciatore è non giocare, ma ho lavorato sempre duro, sono rimasto calmo sempre pensando che il mio momento sarebbe arrivato. E ora che ho preso il n.1 non lo lascio mai. Penso che nessuno è insostituibile però ogni giorno io arrivo a Trigoria con in testa il pensiero di fare sempre il meglio".